تماثيل عملاقة من الشوكولاتة في معرض بمدينة بلجيكية

تستضيف مدينة ديربوي في بلجيكا معرضا يضم تماثيل عملاقة لأفيال وقردة وطيور كلها مصنوعة من الشوكولاتة البلجيكية، ويضم المعرض 50 عملا فنيا من الشوكولاتة يصل طول التمثال منها الى 3 أمتار، وتم صنعها بمشاركة 40 فنانا دوليا.

ويتضمن المعرض الذي يحمل اسم “شوكو بالاس” في المدينة الواقعة جنوب شرقي بروكسل نهرا من الشوكولاتة وأكشاكا تبيع حلوى الماكرون ومشروبات الشوكولاتة المخلوطة بالكحول.

واجتذب الحدث أكثر من 30 ألف زائر ومن المتوقع تدفق المزيد خلال عطلة عيد القيامة وحتى انتهاء المعرض في الثامن من أبريل/ نيسان.

وقالت لورا تروملين من مجموعة (بي.إل.جي) للدعاية التي نظمت الحدث “الفكرة تتمثل في إقامة أكبر مهرجان لتماثيل الشوكولاتة في العالم في أصغر مدينة في العالم”.