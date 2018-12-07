تلوث الهواء يقتل 1.24 مليون هندي عام 2017

أشارت دراسة نشرت في دورية (لانسيت بلانيتيري هيلث) إلى أن تلوث الهواء في الهند تسبب في وفاة 1.24 مليون شخص عام 2017، وهو ما يشكل 12.5% من مجموع الوفيات المسجلة في ذلك العام.

وقالت الدراسة، التي أجراها أكاديميون وعلماء من معاهد مختلفة في الهند ودول أخرى، إن أكثر من 51% من هذه الوفيات كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 70 عاماً.

وجاء تمويل الدراسة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس والحكومة الهندية والمجلس الهندي للأبحاث الطبية.

ومن بين العدد الإجمالي توفي نحو 670 ألفاً جراء تلوث الهواء بشكل عام، فيما توفي 480 ألفاً بسبب تلوث الهواء في المنازل نتيجة استخدام وقود الطهي الصلب.

كما خلصت الدراسة إلى أن العاصمة الهندية نيودلهي كانت الأكثر تعرضاً للجسيمات الدقيقة المعروفة باسم بي.إم 2.5، والتي يمكن أن تصل إلى عمق الرئتين وتسبب مشاكل صحية خطيرة.

وفي وقت سابق هذا العام، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الهند تضم 14 من أكثر المدن تلوثاً في العالم.