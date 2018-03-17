تلقى رصاص حي ليختبر سترة واقية

عرّض مدير شركة للمعدات العسكرية نفسه لطلقات رصاص قريبة، حتى يثبت أن السترة الواقية التي تبيعها شركته، تحمي بشكل فعال.

وجعل مدير شركة “أرمور” الأوكرانية، التي لا يزيد عمرها عن العامين، فإن ياشيسلاف ناليفايكو شخصا يرميه بالرصاص على بعد عشرة أمتار فقط.

وتستطيع السترة القوية، التي يصل سعرها الى 150 دولار اميركي، امتصاص طاقة الرصاصة فتحدث فيها ثقوبا محدودة.

وبدا المدير “الشجاع” مرتاحا، وهو يقف على أرض يكسوها الثلج، ترويجا للشركة التي قالت: “مهمتنا أن نصنع معدات مستدامة وآمنة وذات جودة يمكن الاعتماد عليها”.