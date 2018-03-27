تلفزيون المستقبل يطلق مواكبته للمنازلة الانتخابية الكبرى

عدة الاستحقاق الانتخابي اكتملت رسميا، مع الانتهاء من تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية، والتي بَلغت 77 لائحة تخوضُ المنازلة الانتخابية في السادس من ايار، وسط توقعات بحماوة التصريحات والمواقف السياسية في الفترة الفاصلة عن اليوم الكبير.

وفي الطريق الى الانتخابات فان مشهد اللوائح يظهر انه وفي دائرة بيروت الثانية التي تضم 9 لوائح هناك اعلى عدد لوائح في الدوائر ال15.

اما دائرة الشمال الثانية والتي تضم عاصمة الشمال طرابلس والمنية والضنية، فتشهد منافسة بين ثماني لوائح.