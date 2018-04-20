تلفزيون “المستقبل” يرصد رشاوى مالية من المرشح نجيب ميقاتي

بالصوت والصورة وثق هذا الرجل ما حصل معه في طرابلس وتحديداً مع المرشح نجيب ميقاتي.

وبحسب الرجل، يبدو ان الرشوة الانتخابية تلعب دوراً اساسياً في الاستحقاق المقبل والذي يسعى المرشحون فيه لتحقيق انتصار على لائحة المستقبل وبأي ثمن،

وبانتظار ان تقول الجهات المعنية كلمتها فيما سبق ذكرت مواقع الكترونية ان لقاءً سرّياً عقد في منزل أحد مشايخ طرابلس، بين أشرف ريفي و ميقاتي.

ونتج عن اللقاء، تفاهم بين الرجلين، على ان يقوم ميقاتي بدعم ريفي للحصول على مقاعد مشتركة من اللائحتين بوجه لائحة المستقبل.

وعُلم ان ميقاتي قال حرفيا لريفي: “مصلحتنا في النجاح، هو في الاستمرارية من أجل الحصول على مشاريع في سوريا ومحاصرة الحريري في مجلس النواب”.

فما كان من ريفي، بحسب ما افادت المعلومات الا ان وافق على هذا الطرح ووضع شرطا واحدا، وهو ان تكون العلاقه مع سوريا عبر ميقاتي وشقيق زوجته محمد أديب.

وقد قرأ الرجلان الفاتحة اثر الاتفاق.