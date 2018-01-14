تلغرام يعود إلى ايران.. وحصيلة ضحايا الاحتجاجات تصل لـ 25

فيما تم تحجيم الاحتجاجات الشعبية في ايران ومنع وسائل الاعلام من بث ما يجري بسهولة، أعلنت السلطات الأحد، إرتفاع حصيلة الضحايا التي شهدتها مدن البلاد في الفترة ما بين 28 كانون الأول والأول من كانون الثاني.

وأعلن غلام حسين محسني اجائي المتحدث باسم السلطة القضائية لوكالة ميزان أونلاين التابعة للقضاء “قتل 25 شخصاً بينهم أناس عاديون ومن قواتنا في الاضطرابات الأخيرة لكن لا أحد قتل برصاص قوات الأمن لأنها تلقت أوامر بعدم استخدام السلاح”.

ولم يوضح المتحدث باسم السلطة القضائية هويات القتلى. وأضاف أن “465 شخصا كان تم توقيفهم في كامل البلاد على صلة بالاضطرابات لا يزالون موقوفين بينهم 55 في طهران”.

إلى ذلك وبأمر من رئيس الجمهورية حسن روحاني رفعت ليل السبت الأحد، القيود المفروضة على تطبيق “تلغرام” المشفر منذ الاضطرابات العنيفة التي طالت عشرات مدن البلاد.

وأكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاتصالات أن “المعلومات بشأن إنهاء حظر تلغرام صحيحة”، وبات التطبيق متاحا مجددا عبر الهاتف النقال.

وجاء هذا الامر بعد عودة خدمة “انستغرام” في 6 كنون الثاني، بعدما تم حجبهما من قبل السلطات الايرانية أثناء الاضطرابات.

وشهدت إيران أواخر العام 2017 احتجاجات عنيفة في العديد من المدن، رفضاً لغلاء المعيشة والبطالة، مطالبين الحكومة بالرحيل.