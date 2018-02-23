تقدم ميداني جديد للجيش اليمني في نهم

حققت قوات الجيش اليمني، الجمعة، تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من التباب غرب جبل المنصاع بجبهة الميسرة، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن طيران التحالف العربي شن أربع غارات استهدفت مواقع الحوثيين في التباب السود، بمديرية نهم شرق صنعاء، وأسفرت عن تدمير طقم ودبابة وعدد من العيارات التي كانت تستخدمها الميليشيات.

وأكد المركز أن المعارك لا تزال مستمرة في ظل تقدم الجيش الوطني، وفرار جماعي لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مركز مديرية نهم (المديد).

وتستمر المعارك الميدانية شرق صنعاء، في ظل تقدم ميداني للجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي.