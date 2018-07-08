“تفاهم معراب” معلق.. و”القوات” تنفي البحث عن بدائل

في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السفر في الساعات المقبلة وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحريك اتصالات عجلة تشكيل الحكومة، انكسرت الجرة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” بعد تعليق “تفاهم معراب” وتسريب بنوده “السرية للغاية” في وسائل الإعلام.

القوات

ورفع الاشتباك الأخير بين الفريقين منسوب التقديرات ببحث “القوات” عن بدائل أخرى، لكن مصادر “القوات” تنفي ذلك، مؤكدة لـ”الشرق الأوسط” أننا “لا نتعاطى مع الأمور على قاعدة البدائل”، لكون “تعليق التفاهم أو إصابته بنكسة أو سقوطه، لا يعني إطلاقاً أننا في إطار البحث عن جبهة ثانية”.

وقالت المصادر: “في الأساس لم نكن بحالة جبهوية من (الوطني الحر) بل بتفاهم سياسي أوصل الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وكان يفترض أن يُعمل بمفاعيل هذا الاتفاق على مستوى الشق الآخر”، موضحة: “التزمنا بالشق المتعلق بنا من الاتفاق، وهم لم يلتزموا بالشق المتعلق بهم، ولكن هذا لا يعني أننا في إطار البحث عن بدائل”.

وذكّرت “القوات” بأسباب تفاقم المشكلة التي أدت إلى تعليق “اتفاق معراب”، إذ اعتبرت مصادرها أن “اعتبارات باسيل الشخصية ومصالحه الذاتية ومشروعه الرئاسي لم تؤدّ إلى الإطاحة باتفاق معراب فحسب، بل أدت إلى ضرر كبير على مستوى العهد لأنه كان يفترض بهذه الحالة التنسيقية بين القوات والتيار والحالة الشعبية الواسعة التي أفرزتها الانتخابات أن تكون العمود الفقري للعهد وركيزته لكنه رفض التنسيق وأطاح بالتفاهم منذ اللحظة الأولى”.

أضافت: “ما رأيناه مؤخرا هو نتيجة كل الممارسات التي بدأت مع باسيل منذ قيام التفاهم، ولم يتعاط على قاعدة المساواة والشراكة”.

ورغم ذلك، لا يعني انفراط الاتفاق أن الأمور تتجه إلى مكان مغلق، إذ تؤكد المصادر “أننا نحترم فخامة الرئيس عون، ولقاؤه مع جعجع كان ناجحاً”. وقالت: “نعول على أن يستعيد الرئيس عون المبادرة التي أطاح بها باسيل من خلال رفضه للتهدئة، كما نعول على دور الحريري الذي اقترح على جعجع أن يلتقي عون كما اقترح على عون أن يلتقي جعجع ووليد جنبلاط وبالتالي فإن كل هذه الأجواء الإيجابية التي ولدت الأسبوع الماضي كانت نتيجة الدور الذي أداه الحريري”.

واعتبرت المصادر أن تصعيد باسيل كان ضد الرئيس المكلف وضد رئيس الجمهورية بالمباشر “وكلنا ثقة في أن الأمور ستستعيد وضعها الطبيعي من خلال ما سيقوم به الحريري وعون لأن البلد ليس محكوماً من قبل الوزير باسيل”، لافتة إلى أن رئيس “التيار الوطني الحر” هو “مجرد مكون ولا يختزل البلد ومؤسساته، ووضعه محدود ويحاول تكبير وضعه وحجمه”.

التيار الحر

في المقابل، لم يخفي مصدر نيابي في “االتيار الحر” أن الخلاف السياسي الكبير بين الجانبين أنهى التحالف بينهما “ويجب ألا نختبئ وراء أصبعنا”. وأقر بأن اتصالات “التيار” لا تستبعد البحث بصيغ تعاون مع قوى أخرى على الساحة المسيحية، خصوصاً أن اتصالات تجري مع “الكتائب” لاستكشاف هذه الإمكانية.

وأضاف: “قانون الانتخاب أتاح لكل فريق ألا يكترث بالآخر وخضنا الانتخابات بتنافس واضح. ومن الطبيعي أن يقود ذلك إلى المزيد من التصلب في الموضوع الحكومي، لكن حصة “القوات” ستكون في النهاية 4 وزراء من دون حقيبة سيادية والكباش سيجري حول الحقائب. وتردد مع ذلك أن باسيل طلب من وسائل إعلام “التيار” وقف الحملات مجدداً”.

المصدر: “الحياة”، “الشرق الأوسط”