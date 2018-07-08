تفاهم معراب بين الموت والحياة

كانت لحظة تاريخية…

تفاهم معراب حدث تاريخي…

تفاهم معراب نقل لبنان من المجهول إلى المعلوم ومن التعطيل إلى التفعيل بهذه العبارات لطالما وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تفاهم معراب واما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فنذكر عبارات

ممنوع على هذا الفريق (القوات والتيار) أن يضعف

نحن مسؤولون عن تقوية وتعزيز ما تحقق في تفاهم معراب.

هو غيض من فيض ما قيل عن تفاهم معراب الذي افضى الى وصول الرئيس ميشال عون الى بعبدا.

ومن بعبدا تمت محاولات انعاشه في الفترة القليلة الماضية بعد انتكاسات كثيرة مر بها لم تقف عند حد التلويح بكشف المستور وصولا الى كشف مضمون وثيقة التفاهم.

تفريق القوات حتى اللحظة الاخيرة بين رئيس التيار ورئيس العهد جاءت لتضع الرئيس ميشال عون امام مسؤولياته تجه العهد نفسه الا ان كل المحاولات باءت بالفشل.

اتهامات متبادلة ادت الى نتيجة واحدة.سقوط التفاهم.فهل سيسقط معه ضحايا.

من اعلان النوايا الى التشكيك بها وصلت الامور بين طرفي التفاهم الى حائط مسدود ستحاول بكركي من خلال سيدها ان تعيد وصل ما انقطع انطلاقا من ادراكها لأهمية التفاهم في توحيد الصف المسيحي.

اذا كان تفاهم معراب قد شكل صفارة انطلاقة جديدة للبنان فإن سقوطه لا شك وانه سيشكل منعطفا في الحياة السياسية اللبنانية.