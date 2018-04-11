تفاصيل قرعة ومواعيد نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

ستقام قرعة الدور النصف نهائي من ​دوري ابطال اوروبا​ نهار الجمعة القادم الساعة الواحدة بتوقيت ​بيروت​ ، حيث تاهل من اليوم كل من ناديي روما وليفربول ، في وقت لن يكون هناك اي موانع في قرعة الدور النصف نهائي ” اذا ما كان الفريقان من البلد نفسه ” ، على ان يلعب الفريق الذي يسحب اسمه في البداية مباراة الذهاب على ارضه ، على ان يكون سفير دوري ابطال اوروبا اندريه تشيفتشينكو من يسحب قرعة الدور النصف نهائي الذي سيلعب الذهاب منه في 24 و 25 نيسان اما ​الاياب​ فسيلعب في 1 و 2 ايار ، اما النهائي فسيلعب في 26 ايار على ارض ملعب اولمبياسكي في كييف .