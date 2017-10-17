تفاصيل جديدة عن جريمة زقاق البلاط.. والقاتل: “اسألوا أمي”

بعد نهار طويل، انتهى كابوس القتل الذي عاشته منطقة زقاق البلاط بعدما وثق هاتف أحد السكان، قيام شاب بالإمساك بالقاتل، بانتظار وصول القوى الأمنية.

وفي التفاصيل، فالقاصر علي محمد يونس من مواليد العام 2003، أقدم على قتل والده محمد يونس، وذلك بعدما خرج الجاني من المنزل حاملا بندقية صيد لوالده، وعلى خصره حزاما ملأه بالرصاص. فلحق به والده، ولكنه اطلق النار عليه وأرداه قتيلا، بعدها انتقل لاختيار ضحايا أخرى فقتل سورياً صودف وجوده على الطريق أمامه ويدعى محمد عيدان المرعي، كما قتل ناطور المبنى المقابل منصور أحمد عبد السلام، وأطلق النار على زوجته سلوى العلي، التي نجت بأعجوبة.

ثم صعد إلى مبنى أخر ووقف عند منور على الطابق الخامس، لتستهدف رصاصاته 3 إخوة كانوا على الشرفة المقابلة يستطلعون ما يجري، وهم من آل شهاب ومن بعدها أفرغ رصاصاته وترك بندقيته وعاد إلى المبنى الذي يسكنه، حيث أمسكه أحد سكانها لتصل بعدها القوى الأمنية وتوقفه وتفتح تحقيقاً بالجريمة.

وقد تفاوتت دوافع الشاب بحسب الجيران وابناء المنطقة فهناك من قال إنه اختلف مع والده بسبب والدته ومن قال انه اختلف معه لانه عاد الى المنزل متأخراً، وهناك ومن اكد ان السبب يعود لرغبة والده في الزواج من امرأة ثانية.

هذا وأكد مصدر أمني لـ”المستقبل” أن “القاصر يعاني من حالة نفسية معقدة ونوع من الانطوائية ولم يؤخذ بافادته حتى الساعة بسبب حالة الصدمة التي يعيشها”.

وأكدت معلومات صحافية ان المتهم لم يقل دوافعه واكتفى بالقول “اسألوا امي هي بتعرف كل شي”.

هذا وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً أكد فبه أن المدعو (ع.ي.، مواليد عام 2003، لبناني) أقدم على اطلاق النار من بندقية صيد باتجاه: والده (ح.ي.، مواليد عام 1958)، وناطور المبنى المجاور لسكنه (م.ع.، مواليد عام 1977، سوري) وزوجته (س.ع.، مواليد عام 1980، سورية)، وع. م. (مواليد عام 1983، سوري).

وعلى الفور، توجهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت الى مكان الجريمة، وتمكنت من توقيف الفاعل، وتم ضبط السلاح المستخدم.

وسلم الموقوف والمضبوط الى فصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.