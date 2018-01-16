تغييرات في “الهيبة” بعد انضمام نجوم جدد وتغيير اسم المسلسل

أكّد المخرج سامر برقاوي مسلسل ” الهيبة” أنه في 20 كانون الثاني الحالي سيبدأ تصوير الجزء الثاني من المسلسل الذي لاقى نجاحاً كبيراً خلال شهر رمضان الماضي.

وأشار في حديث لـ”سيدتي نت” إلى أنّ الجزء الثاني من المسلسل سيحمل عنوان “العودة”، مشيراً إلى أنه يجري التفاوض حالياً مع مجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين للمشاركة فيه، وأنّ الممثلين القديرين أحمد الزين وعبد المجيد مجذوب قد انضما رسمياً إلى العمل، وتم التوقيع معهما.

وعن سبب استبدال الكاتب هوزان عكو بالكاتب باسم السلكا في الجزء الثاني، أوضح أن المسلسل عبارة عن ورشة عمل، والقصة هي لهوزان عكو، أما السيناريو والحوار فهما من توقيع الكاتب الجديد.