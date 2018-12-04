تغريدة مسيئة بحق ابنة أماني جحا تثير ضجة وحملة تضامنية واسعة!

ردّت الإعلامية في “التلفزيون العربي”، أماني جحا، على حسابها على “تويتر”، على منشور فيسبوكي مسيء تعرّض لها ولابنتها من قبل إحدى المتابعات، بالقول: “اتوسل ل كمل برنامجي لانو عندي بنت عندها احتياجات خاصة؟ قديه انتي ما بتخجلي تحكي هيك شي.. بنتي نعمة وما عندها احتياجات خاصة، يبدو انو العقل لي بيتمتع فيه البعض هوي احتياجات خاصة بتعيبكن. اوعا حدا يدخل بنتي بأمراضكن النفسية و فعلا ما في الكن ذنب الله خلقكن هي !”.

أما التغريدة الكسيئة فكانت على الشكل التالي: لما قالولي انك عم تتوسلي إنك تكملي برنامجك لأنو عندك بنت عندها احتياجات خاصة قلنا مع كل عللك وصوتك جلاغتك بشاعتك واي متل يلي بالعة جردون صح وكمان بوقت من الأوقات كنتي عم تتحامي ببنتك الطفلة يلي ما ذنبها خلقت هيك. بس ليش ولا مرة فكرتي إنو قد ما بتشمتي بالناس، الله شمت فيكي؟ عيب عليكي”.

وقد لاقت تغريدة أماني تفاعلاً واسعاً وتضامنا من قبل زملائها وزميلاتها في المهنة كذلك من قبل المتابعين، فمن جانبها، علّقت رشا الخطيب قائلةً: ” كل الحب والتقدير”.

أمّا نوال بري فقالت: “ولوووووو؟؟؟؟عالم حقودة معقدة مقرفة…بكرررره السوشال ميديا من ورا هيك نفسيات مريضة بتكب كل مرضا علينا!”، مضيفةً: “الله يشفي العالم…ليريحنا من امراضهن..بيفكروكي حيط ولا صخرة..انو اذا بتطلعي عالتلفزيون يعني فيهن يجرحوا فيكي..ما بقى في احترام ولا قيم ولا شي..كل واحد بيحكي للاسف بمستواه..وهالمتسوى اقل ما يقال عنو “منحط”..طنشي بس بعد البلوك”.

ومن ناحيتها، ردّت أماني بالقول: “بتذكر وقت عملو هالشي تماما مع ديما .. قديه هني مرضى ! نوال بنتي بطلة بوقت كتار ما عندهن ربع قوتها . لازم يعرفو انو حياتنا الخاصة ما الهن علاقة فيها خلص عنجد، هالمستوى فعلا لازمو بلوك و دعوى”.

وبدورها قالت الإعلامية نضال الأحمدية “انا يا ست أماني من ضمن الملعون دين سلافن بلبنان وباللبناني.. بركض بركض والوقت بيركض.. لأول مرة بحضر حلقة كاملة وبعتقد إنك ظاهرة في البرامج التهكمية وعندك ستايلك الخاص وما بتقلدي حدا.. صرت وحدي من جمهورك بس لازم لاقي وقت لتابعك..”

كذلك الإعلامية نادية بساط: بفتخر فيكِ كزميلة وكإعلامية وأكتر شي كإمّ. الله يخليليك هالبنات الحلوين أماني. سيري فعين الله ترعاكِ