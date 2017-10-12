تعيين المجلس الاقتصادي الاجتماعي وإقرار اعتمادات الانتخابات

جدول اعمال عادي نوقش على مدى اكثر من ساعتين اثمر قرارات اهمها تمثل بعودة المجلس الاقتصادي الاجتماعي الى الحياة بعد تعيينه مع تحفظ الطاشناق والوزير علي قانصو.

رئيس الحكومة سعد الحريري وصف المرحلة بأنها مرحلة اقتصاد املا أن يكون المجلس بداية تعاون جدي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة.

مجلس الوزراء اقر اعتمادات الانتخابات المقبلة بالكامل بقيمة سبعين مليون ليرة بعد ان كان خضع لنقاش اعتبره الويزر المشنوق طبيعيا وتم الاتفاق على ان تعقد اللجنة الوزراية الخاصة بقانون الانتخاب جلسة الثلاثاء المقبل.

الوزير مروان حمادة الذي كان وصف الانتخابات النيابية اللبنانية بالاغلى في تاريخ العالم عاد بعد انتهاء الجلسة الى توضيح الموقف.

مجلس الوزراء اقر التمديد لشركة “BUS” في منطقة جبل لبنان الشمالي ومناطق والشمال، وشركة “KVA” في مناطق بيروت والبقاع العاملتين في مجال مقدمي الخدمات في الطاقة الكهربائية لغاية 31-12-2021.

مجلس الوزراء اقر ايضا قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية في لبنان.

وفيما لم يحد موعد الجلسة المقبلة لفت وزير الاعلام الى ان الرئيس الحريري وعده وضع ملف تلفزيون لبنان على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

تقرير: مهى ضاهر