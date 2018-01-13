تعميم صورة فتى قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة عثر عليه في حلبا

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

فجر تاريخ اليوم 13/1/2018 وفي ساحة حلبا،عثر أحد المواطنين على فتى قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وقام بتسليمه الى فصيلة حلبا في وحدة الدرك الاقليمي.

وقد صرح انّ اسمه عبد الباسط احمد شهدو من الجنسية السورية والدته تدعى عنود، وانه قد استقل سيارة اجرة من محافظة جبل لبنان الى المكان حيث تم العثور عليه، ويجهل مكان اقامته.

لذلك تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين يعرفون عنه شيئاً او عن ذويه الإتصال بالفصيلة المذكورة، على الرقم: 690007/06 أو بمخفر حلبا على الرقم 690002/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.