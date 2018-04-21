تعميم صورة رجل تائه مجهول الهوية عثر عليه في محلة أنفه – شكا

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 20/4/ 2018، وفي محلّة أنفه – شكا، عُثر على رجل تائه، مجهول الهوية، وهو أبكم، وليس بحوزته أوراق ثبوتية، كما يُعتقد بأنه يُعاني من حالة صحية أو نفسية غير سويّة.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة المختص صورته، وتطلب من المواطنين الكرام الذين يعرفونه ولديهم أي معلومة عنه أو عن ذويه، الاتصال بفصيلة شكا في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 541481/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.