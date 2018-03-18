تعميم صورة امرأة اوقفتها فصيلة المريجة وقامت بعدة عمليات نشل وسرقة في الضاحية الجنوبية

حصلت في الآونة الاخيرة العديد من اعمال نشل وسرقة طالت سيدات، تقوم بها امرأتان يرافقهما احد الشبان في محلات مكتظة بالزبائن في الضاحية الجنوبية ولاسيما في محلة حي السلم، حيث تعمد احداهما الى لفت نظر الضحية عبر التحدث معها وتعمد الاخرى الى نشل محفظتها، وقد تم توثيق جرائهما بواسطة كاميرات مراقبة.

بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٨ وفي المحلة المذكورة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي من توقيف المدعوة :

– د. ا. (عمرها حوالي ٢٠ سنة، مكتومة القيد)

بالجرم المشهود داخل محل معد لبيع الاحذية بعد قيامهما بنشل احدى السيدات ومحاولتها الفرار.

بالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها.

لذلك وبناء لاشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن صورتها، وتطلب من المواطنات اللواتي تعرفن اليها ووقعن ضحية اعمالها، التوجه الى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في المريجة بالقرب من مبنى البلدية، او الاتصال على الرقم ٠١/ ٤٧٠٦٣٥ ، لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقها، او للادلاء بما لديهن من معلومات.