تعميم صورة المفقود محمود المصري

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المواطن المفقود:

– محمود محمد المصري ( مواليد عام 1966)

الذي خرج من منزله الكائن في محلة الميناء بتاريخ 14/9/2018، متوجهاً إلى مكان عمله، ولم يعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الميناء في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 616985/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.