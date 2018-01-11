تعميم اوصاف جثة امرأة قضت صدما على اوتوستراد طبرجا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “حوالي الساعة 22.00 ليلا من تاريخ 10/1/2018 عثر على المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا بإتجاه بيروت، على بعد حوالي 500 متر من كازينو لبنان، على جثة إمرأة مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر، متوسطة القامة، ممتلئة البنية، حنطية البشرة، وشعرها متوسط الطول، أملس، لونه بني داكن وأشقر، ترتدي سترة لون أخضر ذات ياقة (قبة) من الفرو، وقد تعرضت لحادث صدم في المحلة المذكورة. وتمّ نقل الجثة الى براد مستشفى مركز كسروان الطبي “KMC” في غزير.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئا، إبلاغهم الحضور إلى المستشفى المذكور، والإتصال بمفرزة سير جونية على أحد الرقمين: 917000/09 243185/70 تمهيدا لاستلام الجثة”.