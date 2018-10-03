تعطل تطبيق “إنستجرام” في عدة مدن على مستوى العالم

تعطل تطبيق “إنستجرام” لنشر الصور المملوك لشركة “فيسبوك”، صاحبة موقع التواصل الاجتماعي الشهير، يوم الأربعاء، في عدة مدن تشمل لندن وسان فرانسيسكو وسنغافورة.

ولجأ مستخدمو التطبيق لموقع “تويتر” للشكوى من تعطل الخدمة ونشروا تغريدات تحت هاشتاج #إنستجرام داون.

وأظهر موقع “داون ديتكتور” للرصد المباشر لانقطاعات خدمات المواقع الإلكترونية والتطبيقات أن تعطل الخدمة شمل أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا واستراليا والهند وسنغافورة بينما لم تواجه بلدان أخرى مشكلات مع الخدمة.

ووقع العطل بعد أن أعلن تطبيق “إنستاجرام”، يوم الاثنين، أن أدم موسيري الذي يعمل بالشركة منذ فترة طويلة سيتولى رئاستها.

يستخدم التطبيق أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا وزاد عدد مستخدميه بعد إضافة خصائص مثل الرسائل ومقاطع الفيديو القصيرة.