تعزيز الإجراءات الأمنية في مصر قبل عيد الميلاد

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تعزيز الإجراءات الأمنية لقوات الجيش والشرطة، في إطار احتفالات مصر بعيد الميلاد.

وأفادت “سكاي نيوز عربية” أنه “تقرر تعزيز عناصر القوات المسلحة والشرطة من إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة، لتأمين تدفق أبناء مصر من المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد”.

كذلك كثفت الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية المشتركة من انتشارها بالشوارع والميادين الرئيسية، للتصدي لأي محاولات الخروج على القانون، وتوفير الأمن والأمان في نفوس المواطنين بجميع المحافظات.