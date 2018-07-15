تعرف على قيمة الجوائز المالية للمنتخبات التي شاركت في المونديال

حقق ​المنتخب الفرنسي​ لقب ​كأس العالم لكرة القدم​ 2018 بعد الفوز على ​منتخب كرواتيا​ بنتيجة 4 – 2 ، وليحصل على 38 مليون دولار أميركي، وبلغت الجائزة المالية لمنتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم، 28 مليون دولار، حيث ارتفعت الجائزة المالية للبطل والوصيف بمقدار 3 ملايين دولار مقارنة بمونديال ​البرازيل​ 2014 .

ينما حصل ​منتخب بلجيكا​، صاحب المركز الثالث على 24 مليون دولار، فيما حصل ​منتخب إنكلترا​، صاحب المركز الرابع على 22 مليون .

ونال المشاركون في دور الثمانية على 16 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار للمنتخبات التي تأهلت إلى دور الستة عشر .

أما المنتخبات التي خرجت من الدور الأول فتحصلت على ثمانية ملايين دولار .