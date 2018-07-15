تعرف على قيمة الجوائز المالية للمنتخبات التي شاركت في المونديال

حقق المنتخب الفرنسي لقب كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد الفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 4 – 2 ، وليحصل على 38 مليون دولار أميركي، وبلغت الجائزة المالية لمنتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم، 28 مليون دولار، حيث ارتفعت الجائزة المالية للبطل والوصيف بمقدار 3 ملايين دولار مقارنة بمونديال البرازيل 2014 .
ينما حصل منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث على 24 مليون دولار، فيما حصل منتخب إنكلترا، صاحب المركز الرابع على 22 مليون .
ونال المشاركون في دور الثمانية على 16 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار للمنتخبات التي تأهلت إلى دور الستة عشر .
أما المنتخبات التي خرجت من الدور الأول فتحصلت على ثمانية ملايين دولار .
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