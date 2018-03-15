تعرف على “دونالد ترامب” الأفغاني

حظي رجل افغاني باهتمام كبير في وسائل الإعلام، بعد أن اطلق على ابنه اسم دونالد ترامب، مما أدى إلى مقاطعة أهله له وإثارة حفيظة معظم الأفغان.

وأوضح سيد أسد الله بويا أنه أطلق على ابنه هذا الاسم، لأنه يشبه الرئيس الأميركي من الناحية الشكلية، مؤكدًا أن دونالد ترامب من أفضل رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، وأنه معجب بشكله، مضيفًا أنه قرأ كتبه قبل أن يستلم الرئاسة، مما جعله يقدر مشاريعه التجارية والاقتصادية أكثر.

وأطلق أسد الله على ابنه الثالث اسم دونالد ترامب منذ ولادته قبل عام ونصف، إلا أن الضوء سلط على الموضوع بعد تسجيله في النفوس. وأكد أنه واجه وعائلته مشكلات كثيرة خلال إتمام الإجراءات القانونية. وقال: “قاطعني معظم الناس حتى أبي وأمي، ويعود السبب في ذلك إلى أن المجتمع الأفغاني محافظ جدًا، حيث كرهوا الاسم، إلا أني مصر على تسمية ابني كذلك”.

وطالب أسد الله الرئيس الأميركي ترامب بأن يلتقي ابنه الصغير، ليرى كم يشبهه، ولينقذه من الحرب التي تحيط به.

وكتب الأستاذ الجامعي، مطيع الله حسام، رسالة للحكومة الأفغانية يطالبها بعدم منح أوراق ثبوتية لكل من يحمل اسمًا غير إسلامي، مؤكدًا أن أفغانستان دولة إسلامية، ويجب على الجميع احترام هذا الأمر.