تعرفوا على والدة آيتن عامر الحقيقية (صورة)

شاركت الفنانة المصرية آيتن عامر متابعيها على “انستغرام” بصورة عفوية تجمعها بوالدتها خلال احتفال عيد الميلاد.

وعلقت آيتن على الصورة قائلة: “ماما حبيبتي”، وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على جمال والدتها، وتنبهوا للشبه الكبير بين والدتها وشقيقتها الكبرى وفاء عامر.

من جهة ثانية، عبرت عامر عن رأيها في برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”، مؤكدة أنها لم تكن تنوي متابعة الموسم الثاني منه بعد مشاهدة أطفال الموسم الأول يبكون عند فشلهم في تحقيق حلمهم.

ونشرت عامر مقطع فيديو للمتسابقة ميريتا عماد وطلبت من متابعيها مشاهدة الفيديو كي يتعذبوا ويبكوا معها، وكتبت “حسبي الله ونعم الوكيل في هذا البرنامج”.