تعرفوا على أقوى مضاد حيوي طبيعي يشفي كل الالتهابات!

يستخدم الطب الحديث المضادات الحيوية في محاربة كل أنواع الالتهابات البكتيرية، وليس هناك شك في أنها إحدى أكبر الاكتشافات في تاريخ الطب. أتعلمون أنكم تستطيعون تحضير المضاد الحيوي الطبيعي الخاص بكم؟

اكتشفوا وصفة تفعل المعجزات في القضاء على الطفيليات، الفيروسات، البكتيريا وحتى الفطريات. كما أن هذا العلاج ليس له أي تأثيرات جانبية على الجسم ولا أي تأثير خطر على البيئة. إنه ينشط الدورة الدموية، يصفّي الدم ويشجع إنتاج السوائل اللمفاوية.

لتحضيره أنتم بحاجة إلى:

– 3 أكواب من خل التفاح

– ربع كوب من الثوم المفروم

– ربع كوب من شرائح البصل

– حبتا فلفل حار منظفتان ومفرومتان

– ربع كوب من الزنجبيل الطازج المفروم

– ملعقتان كبيرتان من الفجل المفروم

– ملعقتان كبيرتان من بودرة الكركم (العقدة الصفراء) أو جذران من الكركم الطازج

طريقة التحضير:

في وعاء، ضعوا كل المكونات، باستثناء الخل، وامزجوا. ثم اسكبوا المزيج في وعاء وأضيفوا الخل.

ضعوا الوعاء في مكان جاف مدة أسبوعين، وتذكروا أن تهزوه عدة مرات في اليوم.

بعد انقضاء الأسبوعين، صفوا المزيج.

ها قد أصبح مضادكم الحيوي الطبيعي جاهزاً !

طريقة الاستخدام:

للتخلص من الرشح بسرعة أكبر ولتقوية جهازكم المناعي في نفس الوقت، تغرغروا يومياً بملعقة كبيرة من هذا المزيج. الكمية المستخدمة يجب أن تزيد بالتدريج، حتى تستخدموا كوباً صغيراً بعد 3 أو 4 أيام.

إذا كنتم تعانون من التهاب قوي أو التقطتم عدوي ثقيلة، خذوا ملعقة كبيرة من 5 إلى 6 مرات في اليوم.

المصدر: صبايا ستايل