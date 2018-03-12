تعرض التاجر اللبناني الكندي انطوان اليان لاعتداء مسلح في مونتريال

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”عن تعرض التاجر اللبناني الكندي انطوان اليان لاعتداء مسلح قبل ظهر الإثنين داخل مخزن بيع الألبسة الرجالية الفاخرة، جورجيو غروبا روما الذي يملكه في وسط مدينة مونتريال.

وفي التفاصيل، فقد افادت شرطة مونتريال عن قيام رجل مقنع باقتحام المتجر واطلاق النار من بندقية من عيار 12 ملم فاصابه في رجله ولاذ بالفرار تاركا سلاحه امام المتجر وتم نقل اليان الى المستشفى.

وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها انطوان إليان للاعتداء بحسب شبكة تي في آ التلفزيونية، فمنذ ثلاثة أشهر فككت الشرطة طردا مشبوها من أمام متجره، كما قام مجهولون منذ سنة بكسر واجهة المتجر وإلقاء قنبلة مولوتوف تسببت بأضرار مادية كما أحرقت سيارته منذ عامين امام منزله في حي ويستماونت الراقي.