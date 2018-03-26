تعديلات على “فيسبوك” بعد فضيحة البيانات

يعتزم موقع “فيسبوك” توسيع نطاق خدمة الأخبار المحلية، خارج الولايات المتحدة، لتقدم مزيدا من التقارير الإخبارية من مصادر محلية بالمدن التي يتواجد فيها المستخدمون، ومدن أخرى يهتمون بالاطلاع على أخبارها.

وجاءت هذه التعديلات تزامنا مع فضيحة هزت “فيسبوك”، بعد حصول شركة “كمبردج أناليتيكا” البريطانية للاستشارات على معلومات تخص الملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي لتجميع بيانات عن الناخبين الأميركيين استخدمت فيما بعد لدعم فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016، ما دفع زوكربيرغ الى الاعتذار من المشتركين.

وكان الرئيس التنفيذي للموقع مارك زوكربرغ أعلن، منذ شهرين، إدخال هذه التغييرات التي طبقت أولا في الولايات المتحدة، وستتسع لتشمل مستخدمين على مستوى العالم.