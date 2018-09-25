تظاهرت بإصابتها بالسرطان وجمعت آلاف الدولارات

تظاهرت مواطنة من مدينة كارولين- سبرينغز بولاية فكتوريا الأسترالية بأنها مصابة بالسرطان وجمعت آلاف الدولارات، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها.

وتفيد Daily Mail بأن المرأة (26 سنة) كانت بحاجة إلى مبلغ من المال، وقررت إخبار أقاربها وأصدقائها ومعارفها بأنها مصابة بسرطان الكبد. وبالطبع، وافق العديد منهم على مساعدتها ماليا، فمنهم من سلمها المساعدة نقدا ومنهم من حولها عبر المصرف، وجمعت 9 آلاف دولار أسترالي.

ولكن عندما علمت الشرطة أن المرأة جمعت المال بشكل غير شرعي، وجهت لها تهمة الحصول على ممتلكات عن طريق الاحتيال. والآن تبحث الشرطة عن ضحاياها الذين قدموا لها المساعدة المالية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجمع امرأة في أستراليا المال بتظاهرها بأنها مصابة بالسرطان، فقد سبق أن تظاهرت امرأة (40 سنة) بأنها مصابة بالسرطان مدة 8 سنوات، وجمعت للعلاج مبلغ 400 ألف دولار أسترالي.

المصدر: روسيا اليوم