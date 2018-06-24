تظاهرة لحملة جنسيتي كرامتي في ساحة رياض الصلح

بلا جنسية، بلا قيد بلا هوية ، هو حال من اعتصم للمطالبة بإقرار فوري للقانون الذي يعطي الام حق منح جنسيتها لأبنائها.

و بدعوة من حملة جنسيتي كرامتي امتلأت ساحة رياض الصلح بمئات المعترضين على تمرير مرسوم التجنيس لغير لبنانيين، و إغفال حق المرأة اللبنانية.

مصطفى الشعار ممثل الحملة إعتبر أن هذا المرسوم غير عادل وغير محق لأنه يعطي حقا لأشخاص لا يربطهم بلبنان أي صلة ويظلم الأم اللبنانية وأبناءها.

وشارك في الاعتصام جمعيات وسياسيون داعمون للقضية تعهدوا أمام الحضور بأن يعملوا على إقرار قانون الجنسية بحيث تستطيع الأم منح جنسيتها لأولادها.