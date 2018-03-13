تظاهرات أولى في كاليفورنيا قبل زيارة ترامب

شهدت كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة امس اولى التظاهرات عشية أول زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى أكبر الولايات الأميركية عدديا وأحد أبرز المعاقل الديموقراطية في البلد.

وتظاهر زهاء مئتي شخص في وسط سان دييغو للتنديد بزيارة الرئيس وبسياسته المعادية للهجرة في هذه المدينة الواقعة على الحدود مع المكسيك.

في المقابل، ينظم مؤيدون لترامب تجمعا دعما لمشروع بناء الجدار.

وتأتي زيارة ترامب في فترة تشهد توترا شديدا بين كاليفورنيا وإدارته التي قدمت شكوى الأسبوع الماضي ضد الولاية لسياستها القاضية بمنح “ملاذ آمن” للمهاجرين غير الشرعيين.