تصويت المغتربين في 27 و29 نيسان والاجراءات باتت جاهزة لإتمام العملية بدقة

شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في وزارة الخارجية “أن أبرز بند اصلاحي لا خلاف عليه في قانون الانتخاب، هو إنتخاب المغتربين اللبنانيين في الخارج”.

وقال :”أن البند الاصلاحي فيه كل الشروط الأمنية والأخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون أي ثغرة سواء كان في التصويت او القانون”.

وكشف:” تمكنا بواسطة الإداريين في الداخلية من أن ننهي 75 بالمئة إلى 80 بالمئة من تطبيقات هذا القانون”

وقال: “نؤكد ابوة الوزير باسيل لمشروع اقتراع المنتشرين، ونحيي جهود فريقه”.

من جهته اكد الوزير باسيل “ان المسؤول عن تطبيق القانون بما يتعلق باقتراع المنتشرين هو وزارة الداخلية وهناك تنسيق بحسب القانون”.

واكد “ان التفاصيل الانتخابية الكاملة بما فيها القوائم جاهزة ويمكن للجميع الاطلاع عليها من وزارتي الداخلية والخارجية وعبر موقعنا الالكتروني”.

واشار الى “ان الخارجية بلغت جميع الدول باقتراع المنتشرين بحسب قوانين كل دولة والامر لم يكن سهلا لكن جميع الاشكالات التي اعترضتنا حلت”.

ولفت الى “ان “الداخلية” سلمتنا كل اللوازم الانتخابية منذ الاسبوع الماضي والانتخابات ستحصل في ست دول عربية يوم 27 نيسان وفي 34 دولة اخرى في 29 نيسان“.