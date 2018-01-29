تصنيف تنس السيدات: فوزنياكي تخطف صدارة التصنيف من هاليب

شهدت المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم الإثنين، تغييرات عديدة ابرزها استعادة الدنماركية كارولين فوزنياكي Caroline Wozniacki الصدارة على حساب الرومانية سيمونا هاليب، بعد تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة على حساب هاليب التي تراجعت الى المركز الثاني.
كما صعدت الأوكرانية إلينا سفيتولينا الى المركز الثالث على حساب الإسبانية غاربيني موغوروزا، بينما تراجعت الاميركية فينوس ويليامز، وصيفة البطلة العام الماضي، الى المركز الثامن.
وعادت الألمانية انجليك كيربر الى القائمة محتلة المركز التاسع.
وجاء التصنيف كالتالي:
1- الدنماركية كارولين فوزنياكي.
2- الرومانية سيمونا هاليب.
3- الأوكرانية إلينا سفيتولينا.
4- الإسبانية غاربيني موغوروزا.
5- التشيكية كارولينا بليسكوفا.
6- اللاتفية يلينا أوستابينكو.
7- الفرنسية كارولين غارسيا.
8- الأميركية فينوس ويليامز.
9- الألمانية أنجليك كيربر.
10- الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.
Powered By Future Television s.a.l