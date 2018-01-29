تصنيف تنس السيدات: فوزنياكي تخطف صدارة التصنيف من هاليب

شهدت المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم الإثنين، تغييرات عديدة ابرزها استعادة الدنماركية ​كارولين فوزنياكي​ Caroline Wozniacki الصدارة على حساب الرومانية ​سيمونا هاليب​، بعد تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة على حساب هاليب التي تراجعت الى المركز الثاني.

كما صعدت الأوكرانية ​إلينا سفيتولينا​ الى المركز الثالث على حساب الإسبانية ​غاربيني موغوروزا​، بينما تراجعت الاميركية ​فينوس ويليامز​، وصيفة البطلة العام الماضي، الى المركز الثامن.

وعادت الألمانية انجليك كيربر الى القائمة محتلة المركز التاسع.

وجاء التصنيف كالتالي:

1- الدنماركية كارولين فوزنياكي.

2- الرومانية سيمونا هاليب.

3- الأوكرانية إلينا سفيتولينا.

4- الإسبانية غاربيني موغوروزا.

5- التشيكية ​كارولينا بليسكوفا​.

6- اللاتفية ​يلينا أوستابينكو​.

7- الفرنسية ​كارولين غارسيا​.

8- الأميركية فينوس ويليامز.

9- الألمانية ​أنجليك كيربر​.

10- الفرنسية ​كريستينا ملادينوفيتش​.