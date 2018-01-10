تصفية مسؤول أمني موالي للحوثيين في صنعاء

أكدت مصادر محلية واعلامية متطابقة، الأربعاء، تصفية مسؤول أمني رفيع موالي لميليشيا الحوثي، في منزله بالعاصمة اليمنية صنعاء، في ظل عمليات مماثلة ومتكررة باتت تستهدف قيادات الحوثيين.

وأفادت المصادر، أن اركان حرب الأمن المركزي العميد علي الغراسي، المعين من قبل الحوثيين واحد ابرز الموالين لهم، تم تصفيته داخل منزله في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء برصاص مسلحين مجهولين.

وتأتي هذه العملية الجديدة في ظل استمرار تباين الآراء حول من يقف وراء الاستهداف المتكرر لقيادات الحوثيين، حيث تعزوها مصادر، الى تصفيات متبادلة بين قيادات الميليشيا، واخرى تتحدث عن “قناص مجهول” نفذ عدد من عمليات الاغتيال الناجحة لقيادات حوثية منذ قتلها للرئيس الراحل علي عبدالله صالح مطلع ديسمبر الماضي، عقب دعوته للانتفاضة الشعبية ضدها.

ورجحت عدة مصادر، أن هناك عمليات تصفيات بين أجنحة الحوثيين المتنازعة في إطار فرض النفوذ والاستحواذ على الأموال ومؤسسات الدولة في صنعاء.

وأشارت إلى أن الصراع يدور بين عبدالكريم الحوثي (عم زعيم الانقلابيين)، والقيادي الميداني للميليشيات أبو علي الحاكم، ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي.

وذهبت، إلى أن الاجنحة الحوثية المتصارعة، لديها فرق اغتيالات خاصة وذلك لتصفية منافسي كل طرف والموالين له من القيادات البارزة للاستفراد بالنفوذ والثروة، بعد تخلصهم من عدوهم المشترك وحليف الضرورة السابق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.