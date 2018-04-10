تصغير الدماغ.. آخر صيحات عالم جراحات التجميل!

تطوّرت جراحات التجميل بشكل لا يصدّق، ولم تترك باباً إلا وطرقته، ومحتْ كلمة المستحيل من حياة البشر. فبعد تصغير الأنف وتكبير الثدي والمؤخرة، تصل اليوم لتصغير الدماغ!

يُعدّ الهدف الرئيسي من هذه الجراحة التجميلية، تناسق شكل الوجه مع الرأس، ويعمل هذا الإجراء الجراحي على تقليل محيط الرأس وتحدّبه فوق الأذنين.

تقول بيفرلي هيلز، جرّاحة تجميل الوجه في كاليفورنيا: “يشبه هذا الإجراء الجراحي إزالة جزء معيّن من عضلة الساق السفلية للأرجل النحيفة، لكن الخطأ فيها قد يؤدّي إلى عدم القدرة على المشي مرة أخرى، فهي غير معقدة كما يظنّ البعض، ولكنها تحتاج لجرّاح ماهر يمتلك القوة والاستعداد النفسي لإجرائها”.

ويقول غلين كاربون، جرّاح التجميل في شركة IL ريان ديديريك: “يتمّ إجراء العملية تحت تأثير التخدير الكلي، وتُعرف تقنياً باسم تصغير حجم الرأس، وغالبا ما يتم إجراؤها على الرجال أكثر من النساء، وتكون عن طريق عمل شق صغير في فروة الرأس خلف الأذن، لإزالة جزء من العضلات المؤقتة، الموجودة على جانبي الرأس، وهي العضلات المستخدمة في المضغ وطحن الطعام بين الضروس”.

ويوضّح: “تتحسن حالة المريض سريعًا، ويستجيب للعلاج لتخفيف التورم الناتج عن العملية في غضون شهور قليلة، ولكنه في المقابل يعاني من صعوبة المضغ وتحريك الفك كما كان في السابق، ومن الطبيعي أنْ تحدث هذه الأعراض بعد إزالة الأضلاع المسؤولة عن المضغ والفكّين كما أشرنا آنفا”.

المصدر: فوشيا