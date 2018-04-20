تشيلسي يواصل الضغط على توتنهام وتعادل مخيب لليستر سيتي

ضمن فعاليات الدوري الانكليزي الممتاز ” البريمرليغ ” ، حقق نادي تشيلسي فوزاً ثميناً خارج قواعده امام بيرنلي وبواقع 2-1 لينجح في تحقيق 3 نقاط ثمينة قلصوا بها الفارق اكثر مع توتنهام هوتسبيرز ونجح فكتور موسيز من منح البلوز الفوز عبر تسببه بالهدف الاول وتسجيله للهدف الثاني ليفرض نفسه نجماً للمباراة .
وفي مباراة اخرى ، حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين ناديا ليستر سيتي وخصمه ساوثامبتون في مباراة قوية قدمها لاعبو ليستر ولكن الحظ عاندهم لخطف هدف الفوز وسط تكتل دفاعي كبير للاعبي ساوثامبتون وبهذا التعادل واصل ساوثامبتون قبوعه في المركز الـ18 والمهدد بالهبوط الى دوري الدرجة الاولى.
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