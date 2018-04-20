تشيلسي يواصل الضغط على توتنهام وتعادل مخيب لليستر سيتي

ضمن فعاليات الدوري الانكليزي الممتاز ” ​البريمرليغ​ ” ، حقق نادي ​تشيلسي​ فوزاً ثميناً خارج قواعده امام ​بيرنلي​ وبواقع 2-1 لينجح في تحقيق 3 نقاط ثمينة قلصوا بها الفارق اكثر مع ​توتنهام هوتسبيرز​ ونجح فكتور ​موسيز​ من منح ​البلوز​ الفوز عبر تسببه بالهدف الاول وتسجيله للهدف الثاني ليفرض نفسه نجماً للمباراة .

وفي مباراة اخرى ، حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين ناديا ​ليستر سيتي​ وخصمه ​ساوثامبتون​ في مباراة قوية قدمها لاعبو ليستر ولكن الحظ عاندهم لخطف هدف الفوز وسط تكتل دفاعي كبير للاعبي ساوثامبتون وبهذا التعادل واصل ساوثامبتون قبوعه في المركز الـ18 والمهدد بالهبوط الى ​دوري الدرجة الاولى​.