تشيلسي يحقق ارباحا هائلة في الموسم الاستثنائي

اعلن نادي ​تشيلسي​ الانكليزي ان النادي احرز ارباحا في العام الحالي وصلت الى 15.3 مليون جنيه استرليني .

تشيلسي حقق هذه الارباح بالرغم من عدم مشاركته في الموسم الماضي في ​دوري ابطال اوروبا​ وقد رفع ​عائدات​ه من 329.1 مليون جنيه استرليني الى 361.3 مليون بمعدل 9.8 % .

وقد شرح تشيلسي هذه الارباح بسبب عائدات النقل التلفزيوني والاموال التي حصل عليها بعد فوزه بلقب ​البريمرليغ​ الموسم الماضي .

وقال احد اداريي النادي اللندني : نحن مسرورون بهذا الانجاز الذي حققناه في موسم 2016 – 2017 واشكر مشجعينا الذين لعبوا دورا كبيرا في تحقيقه .