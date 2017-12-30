تشيلسي يحقق ارباحا هائلة في الموسم الاستثنائي

اعلن نادي تشيلسي الانكليزي ان النادي احرز ارباحا في العام الحالي وصلت الى 15.3 مليون جنيه استرليني .
تشيلسي حقق هذه الارباح بالرغم من عدم مشاركته في الموسم الماضي في دوري ابطال اوروبا وقد رفع عائداته من 329.1 مليون جنيه استرليني الى 361.3 مليون بمعدل 9.8 % .
وقد شرح تشيلسي هذه الارباح بسبب عائدات النقل التلفزيوني والاموال التي حصل عليها بعد فوزه بلقب البريمرليغ الموسم الماضي .
وقال احد اداريي النادي اللندني : نحن مسرورون بهذا الانجاز الذي حققناه في موسم 2016 – 2017 واشكر مشجعينا الذين لعبوا دورا كبيرا في تحقيقه .
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