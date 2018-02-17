تشيلسي وليستر سيتي لم يتركا مجالا للمفاجآت

لم يترك ناديا البريمرليغ الانكليزية تشيلسي وليستر سيتي مجالا للمفاجآت في لقاءيهما ضمن الدور الخامس من كاس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم . فقد حققا على التوالي فوزين على حساب هالي سيتي وشيفيلد يونايتد وهما فريقان من الدرجات الاقل .
تشيلسي لم يترك المجال كثيرا لهال سيتي لكي يخلق المفاجأة او يحاول ان يقوم بشيء لانه سجل مبكرا عبر البرازيلي ويليان د 2 من تسديدة محكمة بيسراه من خارج المنطقة . الهدف الثاني اتى من الاسباني بيدرو روديغيز د 27 ليعود ويليان ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له د 32 واتحد الوافدان الجديدان ايمرسون وجيرو ليسجل الفرنسي الهدف الرابع لفريقه والاول له مع البلوز د 42 لينتهي الشوط الاول 4 – 0 لاصحاب الارض .
ومع التفكير بلقاء برشلونة وعدم اصابة احد من النجوم ادخل كونتي بعض اللاعبين الصغار واطمئن على عودة موراتا ومنحه بعض الدقائق ولم يشهد هذا الشوط اي هدف لكن كان عنوانه محاولات هال للتسجيل لكنهم اصطدموا بالحارس كاباييرو الذي صد ايضا ركلة جزاء للضيوف لينتهي اللقاء 4 – 0 ويتاهل تشيلسي .
في لقاء ثان انتظر ليستر سيتي الدقيقة 66 ليتخلص من منافسه شيفيلد يونايتد بهدف جيمي فاردي ليضمن الفوكسس مركزا لهم في الدور المقبل من البطولة .
Powered By Future Television s.a.l