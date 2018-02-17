تشيلسي وليستر سيتي لم يتركا مجالا للمفاجآت

لم يترك ناديا ​البريمرليغ​ الانكليزية ​تشيلسي​ و​ليستر سيتي​ مجالا للمفاجآت في لقاءيهما ضمن الدور الخامس من ​كاس الاتحاد الانكليزي​ لكرة القدم . فقد حققا على التوالي فوزين على حساب ​هالي سيتي​ و​شيفيلد يونايتد​ وهما فريقان من الدرجات الاقل .

تشيلسي لم يترك المجال كثيرا لهال سيتي لكي يخلق المفاجأة او يحاول ان يقوم بشيء لانه سجل مبكرا عبر البرازيلي ويليان د 2 من تسديدة محكمة بيسراه من خارج المنطقة . الهدف الثاني اتى من ​الاسباني بيدرو​ روديغيز د 27 ليعود ويليان ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له د 32 واتحد الوافدان الجديدان ​ايمرسون​ وجيرو ليسجل الفرنسي الهدف الرابع لفريقه والاول له مع ​البلوز​ د 42 لينتهي الشوط الاول 4 – 0 لاصحاب الارض .

ومع التفكير بلقاء ​برشلونة​ وعدم ​اصابة​ احد من النجوم ادخل ​كونتي​ بعض اللاعبين الصغار واطمئن على عودة ​موراتا​ ومنحه بعض الدقائق ولم يشهد هذا الشوط اي هدف لكن كان عنوانه محاولات هال للتسجيل لكنهم اصطدموا بالحارس ​كاباييرو​ الذي صد ايضا ركلة جزاء للضيوف لينتهي اللقاء 4 – 0 ويتاهل تشيلسي .

في لقاء ثان انتظر ليستر سيتي الدقيقة 66 ليتخلص من منافسه شيفيلد يونايتد بهدف ​جيمي فاردي​ ليضمن الفوكسس مركزا لهم في الدور المقبل من البطولة .