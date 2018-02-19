مجلس الوزراء يشكل لجنة لدرس الملاحظات على أرقام الموازنة

الموازنة لا تتضمن اجراءات ضريبية تمس المواطن ولا مشاريع قوانين وبرامج جديدة، وهناك تكثيف للجلسات لإقرار المشروع في أسرع وقت ممكن وإحالته الى مجلس النواب؛ هذا ما خلصت إليه الجلسة المخصصة لدراسة مشروع الموازنة والتي عرض لها وزير المالية علي حسن خليل.

واستهل الجلسة رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة التوصل الى حل جذري لعجز الكهرباء، محذرا من حجم الدين نسبة الى حجم الناتج المحلي، وهذا ما لفت إليه صندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين مستقبل أولادنا، مشيرا الى أنه سيدعو لجلسات متتالية لإقرار الموازنة، ومشددا على ضرورة ايراد الاصلاحات المطلوبة وعدم زيادة الدين واحترام خفض نسبة 20% على أرقامها، معتبرا أنه إذا لم تقر الاصلاحات فإن الضرر سيكون كبيراً.

ووفق مصادر مطلعة لتلفزيون “المستقبل”، فإن الوزراء عرضوا لملاحظاتهم المتعلقة بنفقات الوزارات ووارداتها مع امتعاض أكثري من تخفيضها، فتدخل الرئيس الحريري مقترحا على رئيس الجمهورية تشكيل لجنة لدرس الملاحظات، فجرى التوافق وتم تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الحريري وعضوية 9 وزراء على ان تعود اللجنة الى المجلس بإقتراحات نهائية مع الإستعانة بخبراء.

وأكدت المصادر أن هناك إتجاه إلى إلغاء التوظيف خلال العام 2018، إلا ان هذا الأمر يحتاج إلى دراسة لأن هناك توظيفات ملحة لا سيما في القوات المسلحة.

وقال وزير المالية: “هناك التزام باقرار سريع لمشروع الموازنة قد يكون مع نهاية هذا الشهر، واحالته على المجلس النيابي. وكما عبر دولة رئيس مجلس النواب انه اذا ما احيل المشروع خلال 15 يوما فإن هناك امكانية ان تقر الموازنة في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية. وهذا الأمر ليس ترفا بل هو واجب اذا كنا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان، سواء في روما او باريس. إذ لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان نذهب الى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم والمساعدة والموازنة لم تقر”.

وقال: “اليوم اذا بقينا على الارقام المقترحة في هذه الموازنة، فنحن امام عجز كبير يتجاوز 8000 مليار ليرة لبنانية”.

الوزير خليل اشار الى ان عجز الكهرباء وأرد في مشروع الموازنة لكنه لم يدخل في صلب الارقام، لأن هناك اجراءات مكمّلة له متعلقة ببعض الخطوات التي ستحصل. ولفت الى ان مسألة قطع الحساب لم تكن جزءا من النقاش، لكنها اصبحت في الخطوات الاخيرة لإنجازها.

وكان الرئيس الحريري قد اعلن ان الهيئة العليا للإغاثة باشرت بتكليف منه الكشف على الاضرار التي نتجت عن العاصفة التي ضربت بلدات وقرى لبنانية عدة، لافتا إلى أنه لا بد من تكليف الجيش تشكيل لجنة لمسح الأضرار وتخمينها تمهيداً للتعويض على المتضررين. وشدد على ضرورة معالجة مطالب المياومين في الكهرباء بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المعتدين على المؤسسات العامة وقوى الأمن الداخلي.

تقرير: شهير إدريس