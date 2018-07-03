تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن عنوان تؤكد عليه جميع القوى السياسية , إلا أنه وعلى الرغم من التهدئة التي تطبع المشهد السياسي في الوقت الحاضر فإن اللقاءات والمشاورات والإتصالات لم تفض حتى الساعة الى رسم طريق واضحة لتأليف الحكومة قريبا .

,قصر بعبدا يشهد بشكل يومي لقاءات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومختلف القوى, وكذلك بيت الوسط حيث يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري عددا كبيرا من الافرقاء السياسيين وتشير المعلومات التي تعكسها هذه اللقاءات حتى الساعة الى عدم حلحلة العقد التي باتت معروفة والتي تحتاج الى خفض في نسبة المطالب والطموحات في مسألة الحصص الوزارية.

ورأت مصادر مطلعة لتلفزيون المستقبل أن الأمور لا تزال عالقة عند العقدتين الدرزية والمسيحية سيما وأن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع رئيس حزب القوات لم يؤد الى حلحلة قضية حصة القوات وإقتصارها على ثلاثة وزراء مقابل ستة وزراء للتيار الوطني الحر وخمسة وزراء من حصة رئيس الجمهورية ووزير للمردة, وتؤكد المصادر ايضا أن حصة اللقاء الديمقراطي لن تزيد عن وزيرين.

وتهدئة للأجواء المتشنجة كان اتصال ليلي بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ووزير الخارجية جبران باسيل طالبا ايفاد الوزير ملحم الرياشي للقائه قبل سفره , فكان اللقاء بحضور النائب ابراهيم كنعان الذي فاجأه الرياشي خلال تلاوة مقررات اجتماع تكتل لبنان القوي الأسبوعي في مركز التيار الوطني الحر.

وبحسب الرياشي فإن اللقاء لم يتناول موضوع الحصص والحقائب الوزارية انما البحث تناول نقاط الإختلاف وسحب فتائل الإستفزازبي الطرفين .

الإنزعاج من بعض العرقلة في تشكيل الحكومة نقله ايضا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي التقاه بحضور نائبه سليم الصايغ ,ولفت الجميل الى ان المرحلة تتطلب خطوات استثنائية وإصلاحات موجعة للطبقة السياسية لكن انقاذية للشعب. واشارت مصادر الكتائب إلى ان مسألة حصة الحزب في الحكومة لم تطرح بين الجانبين.

الجميل اكد ان مرسوم التجنيس كان هدف زيارة بعبدا وتمنى على الرئيس عون تصحيح الأخطاء الواردة وشطب الاسماء غير المستحقة من المرسوم وتصحيح الشوائب اضافة الى الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية.