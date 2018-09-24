تشريع الضرورة ينطلق

هي الجلسة التشريعية الاولى بعد الانتخابات النيابية. على جدول اعمالها 29 بندا اغلبها تتعلق بتوصيات مؤتمر “سيدر” او بشؤون حياتية مهمة.

البداية كانت بالاوراق الواردة فتوالي على الكلام سبعة عشر نائبا خصص لهم الرئيس بري مدة الساعة فقط ليقدموا مداخلاتهم التي تركزت بمعظمها على ملف ادوية مرضى السرطان واهمية تأمين اعتمادة لوزارة الصحة. وحده النائب جميل السيد اقترح تحويل الجلسة لجلسة مناقشة عامة عن الوضع الحكومي والضغط لتشكيل الحكومة فرد عليه الرئيس نبيه بري قائلا: نحن نشرع بناء على المادة 69 التي تعطينا الحق بالتشريع.

وبعد المداخلات بدأ النقاش بجدول الاعمال وتحديدا البند الاول وهو مشروع قانون يتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. ورغم ان النقاش كان قد استكمل في اللجان المشتركة الا ان الملاحظات عليه كانت كثيرة.

فانتقل الرئيس المكلف سعد الحريري الى مقاعد النواب وطلب الكلام فاستغرب بري انتقال الحريري الى المقاعد المخصصة للنواب، وقال “متنا وعشنا لصرت هون” في اشارة الى رئاسة الحكومة.

بعدها بدأ الحريري بالكلام فقال: في الحكومة السابقة طلبنا من البلديات واصدرنا اكثر من سبعة تعاميم اذا كانت لديهم حلول للتخلص من النفايات. للاسف كان هناك رد فقط من بلدية او اثنتين. هذا القانون ينظم القطاع بشكل واضح.

وأضاف: انا لست من الذين يريدون محارق لكن لا اريد ان نقول ان لبنان لا يستطيع ان يقوم بهذه التقنية وليست لديه الكفاءة. هذا القانون يضع اطارا وهناك بعض التعديلات كالرسوم ولكن هذا القانون ضرورة. ما هي حلول البلديات والمجتمع المدني؟ كل من يقول ان هناك حلولا افضل فليقدمها لنا.. واختتم الحريري حديثه.

بعد ذلك انتقل النقاش الى مواد القانون مادة مادة واستغرقت المادة 13 المتعلقة بتشكيل الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة وقتا طويلا من النقاش وتدخل الرئيس الحريري اكثر من مرة لتوضيح نقاط معينة. وبعد اخذ ورد تم التصويت على انه تكون الهيئة مرتبطة بوزير البيئة وليس برئاسة مجلس الوزراء.

ثلاث ساعات استمر النقاش ليقرّ مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

وكان النائب سامي الجميل قد لفت خلال النقاشات الى ان القوانين لا تصبح نافذة في ظل حكومة تصريف اعمال فرد بري قائلا “تصبح نافذة وحبة مسك”.

واستأنف المجلس جلسته التشريعية بفترتها المسائية قرابة السادسة مساء لاستكمال البحث في جدول الاعمال.

واقر ضمن الجلسة القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، مشروع قانون الوساطة القضائية، والقانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد بعد ادخال اكثر من تعديل عليه.

تقرير: مهى حطيط