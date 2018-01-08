تشافي يكشف عن بديلي ميسي ورونالدو في المستقبل

تحدث اسطورة نادي برشلونة الاسباني تشافي هيرنانديز عن نجوم كرة القدم بعد إنتهاء عصر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وليو ميسي نجم برشلونة .
وكشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن تصريحات تشافي التي اشار الى ان برأيه أن نيمار ومبابي نجما باريس سان جيرمان هم من سيقودا عالم كرة القدم بعد ميسي ورونالدو .
وقال :” بعد ميسي ورونالدو ارى اننا سنعيش في عصر نيمار ومن بعده يأتي مبابي “.
وتحدث عن لاعبي أتلتيكو مدريد فيتولو وساول قائلاً :” أنا معجب بفيتولو وساؤول ، اعتقد انهما قادران على اللعب في البرشا وايضاً كارفخال على الجهة اليمنى “
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