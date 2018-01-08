تشافي يكشف عن بديلي ميسي ورونالدو في المستقبل

تحدث اسطورة نادي ​برشلونة​ الاسباني ​تشافي​ هيرنانديز عن نجوم كرة القدم بعد إنتهاء عصر ​كريستيانو رونالدو​ نجم ريال مدريد و​ليو ميسي​ نجم برشلونة .

وكشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن تصريحات تشافي التي اشار الى ان برأيه أن ​نيمار​ و​مبابي​ نجما ​باريس سان جيرمان​ هم من سيقودا عالم كرة القدم بعد ميسي ورونالدو .

وقال :” بعد ميسي ورونالدو ارى اننا سنعيش في عصر نيمار ومن بعده يأتي مبابي “.

وتحدث عن لاعبي ​أتلتيكو مدريد​ ​فيتولو​ وساول قائلاً :” أنا معجب بفيتولو و​ساؤول​ ، اعتقد انهما قادران على اللعب في البرشا وايضاً كارفخال على الجهة اليمنى “