تسليم مطلق النار في حادث عرمون الى الأجهزة الأمنية المعنية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه وبعد الحادث الفردي الذي وقع في بلدة عرمون مساء اليوم وسقط خلاله جريحان هما: جواد بو غنام ويامن ملاعب اللذان نقلا الى المستشفى للمعالجة، بعد ان اصابهما مطلق النار الحاج ابو فادي نائل في اقدامهما.

وأعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أنه “إثر وقوع اشكال في منطقة دوحة الشويفات وبلدة عرمون، والذي تطور إلى إطلاق نار على الشابين جواد بو غنام ويامن ملاعب من قبل الحاج أبو فادي نائل، عملت قيادة الحزب عبر مدير داخليته لواء جابر بالتواصل مع جميع قادة الأجهزة الأمنية في المنطقة، كما مع قيادة حزب الله، مما أدى إلى تسليم مطلق النار إلى الأجهزة الأمنية المعنية.