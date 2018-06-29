ونشر المحلل المتخصص في شؤون شركة “أبل”، التايواني مينغ تشي كو، صور لأجهزة أبل الجديدة وتشمل: ساعة ذكية وجهاز حاسوب محمول وحاسبو لوحي “آيباد” إضافة إلى 3 هواتف “آيفون”.

وتركز “أبل” في هواتفها الجديدة على أمور: السعر وخاصية التعرف على الوجه لفك القفل وإضافة مزايا شكلية مثل زيادة حجم الشاشات، وفق مينغ.

ومن المتوقع أن تكشف “أبل” عن أجهزتها الجديدة في سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.

وسيبلغ ثمن أحد هواتف آيفون بين 600- 700 دولار أميركي، وهو سعر أقل من ثمن هاتف “آيفون x”، الذي يزيد على ألف دولار.

ويتوقع أن يبلغ حجم الهواتف الجديدة 6.1- 6.5 إنش، والأخير هو أكبر حجم لهواتف آيفون على الإطلاق.

أما الساعة الجديدة من “أبل”، فستكون شاشتها أكبر بـ 15 بالمئة من شاشة الساعة الحالية.

وسيزال الإطار الذي كان محيطا بجهاز “آيباد”، على أن تضاف إليه خاصية التعرف على الوجوه لفتح قفله.