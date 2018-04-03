تسريب تسجيل صوتي فيه كلام عن قطع يد كل من يصوت للنائب بهية الحريري

تداول ناشطون تسجيلا صوتيا قيل انه تسرب من جلسة جمعت مسؤولين في حزب الله مع آخرين من التيار الوطني الحر، وقد لفت كلام عن قطع يد كل من ينتخب النائب بهية الحريري.

على مواقع التواصل الاجتماعي تم التداول بتسجيل صوتي قيل انه لجلسة في منزل مرشح التيار الوطني الحر سليم الخوري في المحاربية، وقد حضرها وفد من حزب الله برئاسة زيد ضاهر وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير من منطقة جزين.

وبرز في التسجيل كلام منسوب لمختار قتالة الياس الحاج وهو عضو في التيار الوطني الحر في جزين، يخاطب فيه مسؤول الحزب زيد ضاهر.

مدة التسجيل الصوتي الذي تضمن كلاما عن الاحصائيات والارقام والقوى السياسية الموجودة في دائرة صيدا وجزين كان لأكثر من ثلاث عشرة دقيقة.