وبحسب التسريبات التي نشرتها “فوربس”، سيدعم الهاتف الجديد معالج “كوالكوم” من نوع “سناب دراغون 845″، ومعالج 6 غيغابايت، وسيعمل بنظام التشغيل “آندرويد 8.1”.

ومن التعديلات الجذرية التي ستكون متوفرة في “غالاكسي نوت 9″، تزويد الهاتف بأكبر بطارية من “سامسونغ”، بالإضافة إلى دمجه لقارئ لبصمات الأصابع.

وسيأتي هاتف “سامسونغ” الجديد وفقاً للتسريبات، بشاشة قياس 6.38 بوصة.

وتشير تقارير إلى أن “سامسونغ” تسعى لإطلاق هاتفها “غالاكسي نوت 9” في شهر يوليو المقبل، وذلك لعدم تحقيقها لمبيعات جيدة توقعتها الشركة الكورية عندما طرحت هاتفها “غالاكسي إس 9″، هذا إلى جانب استباق إعلان “آبل” عن إطلاق هاتفها “10 بلس”.