تساقط الثلوج بكثافة في شمال فرنسا وإلغاء بعض الرحلات الجوية

عرقل تساقط الثلوج بكثافة في شمال فرنسا حركة السفر اليوم، حيث قضى مئات من السائقين الليل في سياراتهم ونام نحو 700 مسافر داخل محطتي قطار في باريس.

وأقامت السلطات الفرنسية أماكن إيواء مؤقتة على جوانب الطرق في أنحاء منطقة باريس وبالقرب من مطار أورلي إلى جنوب العاصمة وعند محطتي أوسترليتز ومونبارنس في المدينة. وفي الإجمال اضطرت السلطات لإيواء ما يقرب من 1500 شخص بين ليل الثلاثاء وصباح اليوم.

ووفقا لمعلومات حركة الطيران في مطار أورلي تم إلغاء بعض الرحلات الجوية.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجاميه جريفو إن “السلطات سعت على قدر المستطاع للحيلولة دون حدوث فوضى في حركة السفر ولكن تساقط الثلوج كان كثيفا”.

وأغلق برج إيفل أبوابه أمام الزوار ظهر يوم الثلاثاء استعدادا لعاصفة ثلجية هي الأشد من نوعها، كما استعد سكان باريس لموجة من العواصف الثلجية ودرجات الحرارة التي قد تهوي إلى سبع درجات تحت الصفر مساء يوم الخميس.

وتوقفت خدمات القطارات بين الأقاليم لتتقطع السبل بكثير من الركاب خارج باريس كما ألغيت خدمات الحافلات داخل المدينة وتعطلت بعض خطوط قطارات الأنفاق بشدة.