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ترمب في تغريدة: كلي ثقة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية
ترمب في تغريدة: كلي ثقة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية
فى:
16 يوليو 2018, 22:50
فى:
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ترمب في تغريدة: كلي ثقة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية
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