تركي يشنق زوجته لأنها منعته من التدخين في المنزل

نفّذ زوج تركي جريمة بشعة وقتل زوجته خنقاً والسّبب أنّها لم تسمح له بتدخين سيجارة داخل المنزل.

وقد أقدم الزوج، ويدعى مراد.أ (35 سنة)، ويقيم في إحدى قرى ولاية أكسراي بوسط تركيا، على قتل زوجته أينور.ج (37 سنة) وكان يقيم معها في منزلها، بموجب زواج غير رسمي منذ ثلاث سنوات، واشتعل الخلاف بينهما في ساعات الصباح على رفضها له تدخين سيجارة داخل المنزل.

وتطور النقاش إلى عراك بالأيدي ليربط الزوح زوجته بالحبال ويغلق فمها بشريط لاصق، ثمّ يشنقها بحبل ويتركها جثة هامدة. وبعد جريمته، توجه إلى صالون حلاقة ليبدو الأمر طبيعياً وليبعد نفسه عن الجريمة.

واكتشفت ابنة الزوجة التي تعيش مع أمها وزوجها وهي في الـ17 من العمر، الجريمة عندما عادت إلى المنزل ودخلت إلى غرفة والدتها لتجدها جثة هامدة فاتصلت على الفور بالإسعاف والشّرطة.

نُقلت جثة الزوجة إلى مشرحة الطّب الشّرعي، وأُلقى القبض على الزوج القاتل من داخل صالون الحلاقة وأُحيل إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات معه.