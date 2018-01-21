يواصل الجيش التركي عملياته البرية والجوية في محيط مدينة عفرين السورية، فيما دخلت فصائل من الجيش السوري الحر إليها، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول”.

وأعلنت الوحدات الكردية مقتل 10 اشخاص بينهم سبعة مدنيين وثلاثة مقاتلين أكراد في الغارات التركية خلال استهدافها المدينة.

وأكد متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بروسك حسكة لـ “رويترز” أن أحد القتلى ينتمي للوحدات في حين ينتمي الآخران لفصيل تابع للوحدات جميع أفراده من النساء، مشيرا إلى أن الغارات أدت أيضا لإصابة 13 مدنيا.

وقال الجيش التركي إن الضربات أصابت نحو 108 أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

كما أشار مسؤول تركي كبير إلى أن الجيش السوري الحر، يقدم الدعم أيضا لعملية الجيش التركي في عفرين.

ولفت مسؤولون أتراك إلى أن العملية ستستمر على الأرجح باتجاه منبج إلى الشرق.

يلدريم

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن قوات برية تركية ستنفذ “الأنشطة الضرورية” في عفرين اعتماداً على التطورات في المنطقة.

وقال يلدريم “يجري إضعاف المنطقة بالمدفعية. المرحلة الأولى نفذتها القوات الجوية وتم تدمير كل الأهداف تقريبا”.

وبحسب ما اعلنت الخارجية الروسية، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت مباحثات هاتفية مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بعدما شن الجيش التركي هجوماً علىعفرين ضد الأكراد.

والجمعة، حذرت الخارجية الأميركية من إن التدخل العسكري التركي في سوريا سيقوض الاستقرار في المنطقة ولن يساعد في حماية أمن الحدود التركية، داعية تركيا إلى التركيز بدلا من ذلك على قتال داعش.