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تركيا تغلق مجالها الجوي إلى شمال العراق
تركيا تغلق مجالها الجوي إلى شمال العراق
فى:
16 أكتوبر 2017, 17:32
فى:
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وافق مجلس الوزراء التركي الاثنين، على إغلاق المجال الجوّي إلى شمال العراق الذي يُسيطر عليه الأكراد، موضحاً ان تركيا بدأت العمل لتسليم السيطرة على معبر الخابور الحدودي الرئيسي مع إقليم كردستان إلى الحكومة المركزيّة العراقيّة.
وقال المتحدّث الرسمي بكر بوزداج، إنّ “مجلس الوزراء التركي وافق على توصية من مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد حال الطوارئ 3 أشهر”.
وكانت حال الطوارئ قد فرضت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي.
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